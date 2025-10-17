Attentato contro Sigfrido Ranucci: esplode un ordigno sotto l’auto del conduttore di Report

Notte di paura per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione d’inchiesta Report su Rai 3. Un ordigno è esploso sotto la sua auto parcheggiata, provocando un violento boato che ha distrutto il veicolo e danneggiato un’altra auto di famiglia, oltre a colpire la facciata della casa vicina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri, Digos, vigili del fuoco e polizia scientifica, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi e verificare la natura dell’esplosivo utilizzato. La Procura competente ha già aperto un fascicolo d’indagine, mentre è stato informato anche il Prefetto.

Secondo le prime ricostruzioni, la potenza dell’ordigno sarebbe stata tale da poter uccidere chiunque si fosse trovato nei pressi al momento della deflagrazione. Fortunatamente, al momento dell’esplosione non c’era nessuno nelle vicinanze e non si registrano feriti.

Ranucci, noto per le sue inchieste giornalistiche spesso scomode, è stato più volte al centro di polemiche e pressioni legate ai contenuti del suo programma.

Le indagini sono in corso per accertare la matrice dell’attentato e individuare i responsabili.