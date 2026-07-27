Attentato a Berlino, Quadrini: “Atto abominevole, difendiamo diritti e libertà contro ogni estremismo”

“Esprimo la più ferma e totale condanna per il brutale attentato avvenuto a Berlino, dove un furgone si è lanciato deliberatamente sulla folla in festa, provocando un morto e numerosi feriti gravi. Un atto abominevole che colpisce non solo la Germania, ma i valori cardine di libertà, democrazia e pacifica convivenza di tutta l’Europa”. Lo dichiara in una nota ufficiale Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone, Dirigente di ANCI Lazio e Vice Segretario Nazionale Vicario del partito Evoluzione e Libertà.

“Le notizie che giungono dalla capitale tedesca, che collegano il giovane attentatore ad ambienti dell’estremismo islamista, impongono una riflessione profonda e non più rimandabile sui sistemi di sicurezza e sul controllo del territorio nelle nostre città europee. Come rappresentanti degli enti locali all’interno di ANCI, sappiamo bene che la sicurezza dei cittadini è il prerequisito fondamentale per ogni forma di libertà civile e democratica. Di fronte a questa barbarie, non possono esserci tentennamenti né zone d’ombra: serve la massima fermezza istituzionale per sradicare il fanatismo ideologico”.

“Come esponente e dirigente di Evoluzione e Libertà”, prosegue Quadrini, “voglio ribadire che i pilastri del nostro movimento politico si fondano proprio sulla tutela intangibile dei diritti individuali, sul rispetto della persona e su una reale integrazione. Crediamo fermamente in una società inclusiva, liberale e tollerante, capace di accogliere e valorizzare le diversità nel quadro inderogabile della legalità e del rispetto reciproco. Colpire una manifestazione pacifica legata ai diritti e all’inclusione, come il Pride, significa voler distruggere le fondamenta witnessed da una comunità civile aperta e cosmopolita. Il fanatismo e la violenza sono i nemici giurati dei nostri valori democratici e dei processi di integrazione, che possono esistere e prosperare solo rifiutando categoricamente ogni forma di integralismo e radicalismo”.

“In qualità di Consigliere Provinciale di Frosinone, Dirigente di ANCI Lazio e Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà,” conclude Quadrini, “rivolgo il più profondo cordoglio alla famiglia della vittima, la mia totale solidarietà ai feriti e la piena vicinanza al popolo tedesco e alle autorità di Berlino in questo momento di profondo dolore. Continueremo a difendere, in ogni sede politica e amministrativa, la democrazia, i diritti e i valori liberali che fondano la nostra civiltà occidentale contro ogni deriva terroristica e oscurantista”.