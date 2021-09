Attanasio Di Domenico candidato a Sindaco di Pastena

Questa è la decisione presa dal gruppo storico della coalizione “Insieme per Pastena” .

Inutile dire che per tutti noi componenti della lista elettorale “Insieme per Pastena”il candidato ideale è Attanasio Di Domenico, con un’esperienza di quasi 10 anni da Vice Sindaco con la delicata delega al Bilancio che ci ha portato fuori dal dissesto con un grandissimo lavoro. Esperienza maturata anche in passato come Presidente del Consorzio delle Grotte di Pastena e Collepardo .

Persona sempre presente e disponibile ad ascoltare i problemi di ogni singolo cittadino, sempre pronto ad appoggiare le idee degli altri amministratori ed a trovare il modo migliore per realizzarle. Questo è per noi il profilo migliore per proseguire con altri componenti, giovani e non, con tanta voglia di fare e di mettersi a disposizione della comunità, il duro cammino intrapreso 10 anni fa.

Nei prossimi 5 anni porremo le basi per la Pastena del 2030, la Pastena dei nostri figli e dei nostri nipoti ,la migliore Pastena che noi tutti possiamo desiderare.

Il candidato a Sindaco AttanasioDi Domenico ha dichiarato di essere orgoglioso della scelta “per prima cosa ringrazio il Sindaco Dott. Arturo Gnesi che mi ha dato la possibilità di lavorare fianco a fianco con lui in questi dieci anni, lo ringrazio per avermi appoggiato ed indicato come suo vice. Arturo oltre ad essere un amico è un ottimo sindaco, dotato di un’umanità non comune che lo ha fatto entrare nel cuore dei nostri cittadini. Questi dieci anni entreranno sicuramente nella storia del nostro paese e noi siamo pronti a continuare con le tantissime iniziative culturali e sociali che Arturo ha ideato. Io e tutta la squadra gliene saremo sempre riconoscenti.

Tutti i candidati hanno collaborato nella stesura del programma elettorale, un programma semplice e realizzabile al 100%, senza sogni irrealizzabili, noi puntiamo sulla concretezza e siamo sempre pronti a cogliere al volo ogni occasione che ci possa far migliorare il nostro paese.

Pastena ha bisogno di una svolta per mettersi al passo con i tempi e per essere la perla della Ciociaria come merita di essere. Abbiamo bisogno di incrementare il turismo, di andare a captare il turismo dei camperisti, il turismo green che possa apprezzare i tantissimi percorsi che il nostro stupendo territorio può offrire, il turismo delle famiglie che possa passeggiare nel nostro verde ed apprezzare i nostri prodotti tipici. Abbiamo bisogno di rendere gradevole ed accattivante il nostro centro storico che con un’opera di risanamento potrà essere il vero fiore all’occhiello del nostro paese e che potrà richiamare turisti che vogliano investire e fermarsi a Pastena.

Tutto questo senza dimenticare i pastenesi che giornalmente vivono nel nostro paese e nelle nostre piazze, bisogna rivoluzionare la raccolta differenziata, migliorare la viabilità e prevedere più servizi. Tanto abbiamo in programma e di tutto questo siamo certi di poterlo fare, con progetti già pronti.

Per tutto questo chiediamo la fiducia dei nostri concittadini, la nostra è una squadra seria, fatta di persone semplici ma che vogliono mettersi al servizio del nostro paese senza interessi personali, con giovani con tante idee per portare Pastena a diventare il paese invidiato ed ammirato da tutti.”