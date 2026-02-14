ATTACCHI INCENDIARI CONTRO UN’ABITAZIONE. AUTORE IDENTIFICATO E DENUNCIATO

Nella mattinata del 12 febbraio u.s. i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, a conclusione di una serrata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 31 anni, ritenuto responsabile di gravi episodi di atti intimidatori e detenzione di materie esplodenti.

L’operazione scaturisce da una serie di atti intimidatori avvenuti ai danni di una coppia di coniugi residenti a Paliano. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato, mosso da pregressi dissapori familiari, lo scorso 7 dicembre aveva lanciato una bottiglia contenente liquido infiammabile sul terrazzo dell’abitazione degli zii. L’escalation di violenza è proseguita nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, quando il soggetto ha reiterato l’azione lanciando ulteriori due bottiglie incendiarie (molotov) verso lo stesso obiettivo.

Le indagini, condotte con tempestività dalla Stazione di Paliano, si sono avvalse dell’analisi meticolosa delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza comunali e privati. Gli elementi raccolti hanno permesso alla Procura della Repubblica di Frosinone di emettere un decreto di perquisizione locale.

I Carabinieri di Paliano, supportati dai colleghi delle Stazioni di Sgurgola e Ferentino, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati una tanica contenente residui di liquido infiammabile e gli indumenti utilizzati durante l’ultimo attacco.

Di fronte alle evidenze raccolte e al materiale rinvenuto, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità in ordine agli episodi contestati. Ora dovrà rispondere di gravi reati dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.

