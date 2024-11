Atletica, sopralluogo alla pista del Campo “Bruno Zauli” di Frosinone

Ier i tecnici dell’assessorato allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio si sono recati al Campo “Bruno Zauli” di Frosinone per un sopralluogo sulla pista di atletica.

Erano presenti, inoltre, esponenti del comitato regionale dell’Aics, Sport e Salute, Fidal e il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, con l’assessore Angelo Retrosi e i consiglieri Franco Carfagna, Francesco Pallone (delegato allo sport) e Corrado Renzi. Il Sindaco Mastrangeli ha dichiarato: “Ringrazio l’amministrazione regionale e, in particolare, l’assessore Palazzo per l’impegno profuso nel portare avanti la realizzazione dell’intervento, un tassello fondamentale nell’ambito della promozione della cultura sportiva specie tra i più giovani della nostra città, per valorizzare anche il lavoro quotidiano delle società del territorio. Il capoluogo avrà una nuova pista di atletica con la riqualificazione dell’impianto mediante l’investimento della fondazione Sport e Salute, realizzando un progetto da me fortemente voluto e da tempo sostenuto dall’ intera amministrazione, che sta riservando energie ed attenzioni particolari proprio all’impiantistica sportiva del capoluogo”.

COMUNICATO STAMPA