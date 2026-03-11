Atina – Riapre al traffico la galleria “Capo di China” sulla SS 749 Sora-Cassino

Dopo un anno di lavori, la galleria “Capo di China” sarà finalmente riaperta al traffico. A renderlo noto è l’Anas, che ha comunicato come siano in fase di ultimazione gli interventi necessari alla riapertura parziale del tratto situato al chilometro 24,500 della SS 749 Sora-Cassino.

Le attività principali, che hanno riguardato i lavori civili e l’installazione dell’illuminazione interna alla galleria, saranno concluse entro il 15 marzo. Di conseguenza, a partire dalle prime ore del mattino di lunedì 16 marzo, entro le ore 6, la galleria sarà nuovamente percorribile.

La circolazione sarà regolata secondo precise modalità: dalle ore 6 alle ore 21 sarà garantita l’apertura a due corsie per entrambe le direzioni di marcia, con limite di velocità fissato a 40 km/h. Nelle ore notturne, invece, sarà istituito il senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori residui, che proseguiranno fino al mese di giugno.

L’intervento rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e la viabilità lungo la SS 749, fondamentale collegamento tra Sora e Cassino, e riduce notevolmente i disagi che avevano interessato gli automobilisti nell’ultimo anno.