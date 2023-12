Atina. Quadrini: “Un’eccellenza del nostro territorio che necessita di essere assolutamente potenziata.”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, si è recato, questa mattina, in visita istituzionale presso il Centro Alzheimer della Casa della Salute di Atina. Realizzato dalla collaborazione dei Distretti C e D, Consorzi per i Servizi Sociali di Sora – Aipes e di Cassino – Consorzio del Cassinate insieme all’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, che ha messo a disposizione le struttura, è divenuto in questi anni un punto di riferimento del territorio. Insieme alla responsabile del centro, la Dott.ssa Angela Marie Abbatecola, hanno visitato il reparto soffermandosi sulla necessità di un potenziamento dell’intera struttura e del personale medico e infermieristico. “Non posso che esprimere il mio più grande apprezzamento per questa realtà.” Commenta Gianluca Quadrini, continuando mettendo in evidenza il grande lavoro svolto per rendere il centro Alzheimer della Casa della Salute di Atina un ‘eccellenza del territorio. “Il centro, grazie alla professionalità e alla dedizione del personale, offre un programma personalizzato di supporto, riabilitazione e assistenza permettono di entrare in sintonia con il mondo interiore del paziente e restituire alla persona la dignità perduta. La demenza, purtroppo, rappresenta uno dei grandi mali del secolo e una delle più grandi sfide per la salute pubblica. La carenza di medici e infermieri è una grande criticità, che abbiamo affrontato insieme alla Dott.ssa Angela Marie Abbatecola, che ringrazio per lo splendido lavoro che sta portando avanti, donando una speranza e un sorriso a chi ne ha davvero bisogno.” Quadrini ringrazia l’Aipes e il Consorzio dei Servizi Sociali per aver dato vita a questa importante struttura e dichiara di farsi portavoce con la nuova direttrice della Asl di Frosinone, la Dott.ssa Sabrina Pulvirenti affinchè venga presto a contatto con questa grande realtà e capisca la necessità di adoperarsi per potenziarla. “La sinergia tra gli enti ha messo in evidenza il grande lavoro fatto intorno a questa struttura. Ringrazio per questo il Presidente dell’Aipes e sindaco di Sora, dott. Luca Di Stefano e il Direttore, dott. Maurizio Ottaviani e il Direttore dei del Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate, dott. Emilio Tartaglia e il suo Presidente, dott. Simone Costanzo per aver creato questa importante realtà. Interpelleremo il Direttore Generale della Asl di Frosinone, la Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, affinchè conosca le criticità di questa struttura e si attivi, insieme a noi altre istituzioni, per potenziarla rendendola ancora più fruibile per i pazienti ma anche per i propri familiari. Sappiamo benissimo quanto la demenza sia una malattia difficile da accettare e quanto il prendersi cura di un proprio caro sia un lavoro impegnativo. C’è bisogno di un numero maggiore di personale che operai con dedizione e competenza e che continui a dare a questo centro il significato di comunità e accoglienza. Ringrazio nuovamente la dott.ssa Abbatecola e tutto il personale che lavora all’interno della struttura.”

