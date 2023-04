Atina – Paolo Fallena: “La mia esperienza come Consigliere Comunale termina qui”

“Sono grato di essere stato Presidente del Consiglio Comunale di Atina dal 2018 ad oggi. Credo di aver svolto il mio compito con “disciplina e rispetto” per l’Ente Locale e il mandato ricevuto. Voglio ringraziare, da subito, quanti mi hanno supportato e coloro che non mi hanno mai fatto mancare i loro preziosi consigli in questi anni. Spero di aver restituito adeguatamente, in termini di impegno, di presenza, di attenzione, la fiducia accordatami da donne e uomini che mi hanno sostenuto e anche da coloro che non l’hanno fatto, in quanto la mia visione è sempre stata quella di un paese unito.

La mia esperienza come Consigliere Comunale termina qui, non ci sono i presupposti per continuare con la squadra del sindaco Valente e non ci sono le condizioni per la mia candidatura in un’altra compagine che sarà presente nella competizione elettorale. La politica, a differenza di ciò che frettolosamente alcuni dicono, è una cosa bella, importante per il futuro del nostro paese; è uno strumento per cambiare le cose che richiede impegno, disponibilità e correttezza.”

Sono le parole di Paolo Fallena, Presidente del Consiglio Comunale di Atina, impegnato nella battaglia contro i consorzi di bonifica e strenuo difensore dell’Ambiente.

Il suo programma per il futuro: “Tornerò in Fare Verde da dove tutto è iniziato per continuare le battaglie intraprese in difesa della cittadinanza e dell’Ambiente”.

Comunicato stampa a firma di Paolo Fallena