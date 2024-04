Atina nuovo borgo Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano

La tavola di Atina รจ un vero tripudio di sapori autentici da gustare in compagnia: assapora il pregiato fagiolo Cannellino DOP, il rinomato vino Atina Semillon DOC, il formaggio DOP e l’olio extravergine d’oliva, autentica espressione di una terra generosa. Lasciati conquistare dall’accoglienza e segna in agenda due eventi imperdibili come AtinaJazz , a luglio, e il Festival Internazionale del folklore VALLE DI Comino , in agosto, che animano le piazze e i palazzi storici diffondendo un’atmosfera di condivisione e festa, facendo sentire ogni visitatore come a casa.