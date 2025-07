Atina – Malore fatale durante i lavori per la fibra ottica: perde la vita operaio di 58 anni

Atina – Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, ad Atina, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere per l’installazione della fibra ottica lungo via Randolfi.

Secondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato intorno alle 10: l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra, colto da un malore fulminante, davanti agli occhi attoniti dei colleghi. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, nonostante i tentativi di rianimazione.

A giungere sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della stazione locale, incaricati di svolgere i rilievi e accertare l’esatta dinamica dell’evento. L’ipotesi più probabile rimane quella di un improvviso arresto cardiaco, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire le cause esatte del decesso.

Profondo lo shock tra i colleghi dell’operaio, rimasti testimoni impotenti di una tragedia consumatasi in pochi istanti. Il cantiere è stato momentaneamente sospeso per consentire le verifiche delle autorità competenti.

Una mattinata segnata dal dolore e dall’incredulità, che lascia una comunità intera sconvolta per la perdita improvvisa di un lavoratore esperto e stimato.

