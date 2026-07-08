ATINA INFERIORE, L’UFFICIO POSTALE DIVENTA “POLIS”

Durante gli interventi la continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Atina.

Arriva anche ad Atina Inferiore il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di via dei Sanniti, che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Poste Italiane, scusandosi per i temporanei disagi, per garantire la continuità dei servizi ha previsto per l’intero periodo dei lavori l’attivazione di uno sportello dedicato all’utenza di Atina Inferiore presso l’ufficio postale di Atina, sito in via Vittorio Emanuele II. Sarà disponibile già da oggi, martedì 7 luglio, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Presso la sede temporanea sarà possibile usufruire di tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Per tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane, i cittadini possono comunque rivolgersi in qualsiasi ufficio postale. Una valida alternativa molto utile e funzionale è la possibilità di usufruire della rete “Punto Poste e PuntoLis” ovvero di una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica di carte prepagate Postepay e la spedizione/ritiro dei pacchi. Per conoscere i “Punto Poste e PuntoLis” più vicini sul territorio è possibile consultare il sito poste.it.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Atina Inferiore avranno una durata stimata, indicativamente, salvo imprevisti, di circa sette settimane.