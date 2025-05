Atina – Il dott. Antonio Iaconelli, consigliere comunale, nominato nuovo segretario cittadino di Forza Italia

Con una decisione importante per il futuro del partito, il dott. Antonio Iaconelli, consigliere comunale di Atina, è stato nominato nuovo segretario cittadino di Forza Italia. La nomina, formalizzata nei giorni scorsi, arriva in un momento cruciale per la politica locale, in cui è sempre più evidente la necessità di un’azione politica più concreta e vicina ai bisogni reali dei cittadini, spesso lasciati senza risposte dall’attuale amministrazione comunale.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine – ha dichiarato il dott. Iaconelli – alla segretaria provinciale Rossella Chiusaroli, al senatore Claudio Fazzone, segretario regionale, e al ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale, per la fiducia accordatami. Questo incarico rappresenta per me un grande onore, ma anche una forte responsabilità: restituire centralità al ruolo di Forza Italia in un contesto in cui l’azione amministrativa, purtroppo, spesso manca di visione e tempestività.”

Il dott. Iaconelli, da tempo attivo nella vita politica cittadina, sottolinea come Forza Italia voglia essere portatrice di una politica costruttiva, ma anche lucida e vigile. “Vogliamo dare voce a quei cittadini che si sentono trascurati, e che da troppo tempo attendono risposte su questioni fondamentali. L’amministrazione comunale sta dimostrando limiti evidenti in termini di risultati e concretezza.”

Tra le priorità individuate dal nuovo segretario c’è la sanità locale: “La Casa della Salute di Atina è un presidio essenziale ma l’amministrazione comunale si è mostrata finora timida e poco incisiva nel promuovere presso le istituzioni regionali azioni volte al tanto atteso potenziamento dei servizi. Occorrono investimenti, soluzioni e una chiara assunzione di responsabilità, che finora sono mancate.”

Un altro tema centrale è la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, a partire dall’ex cartiera Visocchi. “Sappiamo che l’amministrazione sta tentando di avviare un percorso progettuale, tuttavia è passato oltre un biennio e di risultati concreti non se ne vedono. Le iniziative restano sulla carta, senza approdare a una reale trasformazione. Questo immobilismo è preoccupante, soprattutto perché parliamo di una struttura dal valore identitario, che non può più attendere.”

Sullo stesso piano si colloca il tema dell’ex scuola elementare di Atina Superiore: “Un edificio vuoto da anni, eppure dalle grandi potenzialità. Potrebbe diventare un centro culturale o uno spazio sociale. Invece, ancora una volta, l’amministrazione preferisce temporeggiare. Non serve demolire: serve rigenerare, con una visione e una progettualità che oggi mancano.”

Forza Italia accende i riflettori anche sul sistema fiscale comunale: “L’addizionale IRPEF è ormai prossima ai limiti massimi di legge. In un contesto di servizi carenti, questo carico fiscale è insostenibile. È necessario invertire la rotta e alleggerire il peso su famiglie e imprese, anche per rilanciare l’economia locale.”

Infine, un richiamo forte al tema del decoro urbano: “Pulizia, manutenzione delle strade, cura del verde pubblico: sono ambiti in cui si registrano lacune evidenti. Proponiamo un piano straordinario, ma chiediamo all’amministrazione di uscire dalla logica degli annunci e di passare finalmente all’azione, coinvolgendo anche i cittadini in un processo condiviso.”

Il dott. Iaconelli conclude con un richiamo al senso di responsabilità e alla necessità di un confronto serio e costruttivo:

“L’impegno di Forza Italia ad Atina sarà orientato a un’azione politica rigorosa, leale e fondata sulla concretezza. È tempo di superare l’immobilismo e di restituire dignità al ruolo dell’amministrazione pubblica. Forza Italia sarà protagonista di un’opposizione vigile e propositiva, pronta a collaborare quando richiesto, ma sempre determinata nel richiamare l’attenzione su inefficienze e ritardi. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di un Paese migliore, con senso dello Stato, spirito di servizio e attenzione alle problematiche della nostra gente.”