Atina, giovane del luogo nei guai per guida in stato di ebrezza alcolica

I militari della Stazione di Atina, a conclusione di indagini intraprese a seguito di un sinistro stradale con feriti, verificatosi in quel centro lo scorso 23 luglio, deferivano in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un giovane del posto. Gli accertamenti svolti consentivano di appurare che il predetto si era posto alla guida dell’autovettura di proprietà con un tasso alcolemico pari a poco meno di 2 g/l, come risultato dagli esami eseguiti dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Sora, ove era stato trasportato a causa delle ferite riportate nel sinistro.Per quanto sopra, al prevenuto veniva altresì ritirato il documento di guida.

comunicato stampa – foto archivio