Atina – Galleria Capo di China, riflettori Rai sul caso: domani il servizio di Buongiorno Regione e TG3 Lazio

Fare Verde Valle di Comino e la Rai accendono i riflettori sulla galleria Capo di China di Atina, chiusa da quasi un anno e ancora lontana dalla riapertura. L’appuntamento è per domani, 22 gennaio 2026, con la trasmissione Buongiorno Regione su Rai 3, a cui seguirà un servizio del TG3 Lazio, dedicato all’ennesimo rinvio dei lavori.

Un’infrastruttura strategica per la mobilità della Valle di Comino, diventata nel tempo simbolo di disagi, promesse mancate e tempi che si allungano senza risposte chiare per cittadini, pendolari e imprese. Il cantiere, dal valore complessivo di 12 milioni di euro, è fermo o procede a singhiozzo, mentre la chiusura continua a pesare sull’economia locale e sulla sicurezza della viabilità alternativa.

L’attenzione mediatica nazionale riporta al centro una vicenda che da mesi vede una costante presenza di esponenti politici sul cantiere: sopralluoghi, dichiarazioni e annunci che, finora, non si sono tradotti in una data certa di riapertura. Una “passerella” denunciata anche dalle associazioni ambientaliste e civiche, che chiedono meno propaganda e più soluzioni operative.

Fare Verde Valle di Comino sottolinea come il problema non sia solo economico, ma organizzativo. Il confronto con quanto avviene in Abruzzo, lungo la stessa arteria, è inevitabile: lì, in una galleria analoga, i lavori proseguono di notte e con senso unico alternato, riducendo al minimo i disagi per il territorio. Una modalità che, secondo l’associazione, dimostra come esistano alternative concrete alla chiusura totale prolungata.

Il servizio Rai darà voce a queste criticità, riaprendo il dibattito su responsabilità, tempi e scelte adottate. Per Atina e l’intera Valle di Comino, la speranza è che l’attenzione mediatica non si esaurisca in un giorno di riprese, ma diventi l’occasione per sbloccare una situazione che da troppo tempo resta ferma, come la galleria che dovrebbe collegare e non dividere un territorio.

