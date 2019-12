Atina (FR) – Va a sbattere con l’auto contro un muro e si rifuta di fare accertamenti psicofisici per alcool e sostanze stupefacenti: denunciato

In Atina, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di un intervento eseguito a seguito della fuoriuscita dalla sede stradale di un’autovettura, deferiva in stato di libertà , un 38enne di Cassino (già gravato da vicende in materia di sostanze stupefacenti) poiché resosi responsabile del reato di “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti psicofisici per alcool e sostanze stupefacenti “ nonchè della violazione amministrativa di “guida con patente sospesa per mancato esame di revisone”. Il predetto, mentre percorreva la SSV 509 Km.23+500 Superstrada Cassino/Sora, alla guida della propria autovettura, (unitamente a due altre persone che nell’occorso non riportavano ferite) per cause in corso di accertamento, andava a collidere contro un muretto che delimitava la fine della carreggiata. Trasportato da personale sanitario del 118, presso il nosocomio di Cassino, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcomelici e tossicologici e , per tale rifiuto, come previsto dalla normativa vigente, veniva deferito alla competente A.G. Inoltre, i successivi controlli effettuati permettevano di accertare che lo stesso risultava anche sprovvisto della patente di guida poiché sospesa dalla MCTC di Frosinone a seguito del mancato esame di revisione (in data l’11.06.2018) e, pertanto, veniva sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 218 del vigente C.D.S. Nel medesimo contesto operativo, veniva ritirata la carta di circolazione mentre il veicolo veniva posto sotto il vincolo del fermo amministrativo.

COMUNICATO STAMPA

