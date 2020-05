Atina (FR) – Truffa informatica: 42enne nei guai

In Atina , i militari della locale Stazione, a conclusione di attività di indagine scaturita da una querela presentata nel mese di novembre dello scorso anno da una 32enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “truffa informatica”, una 42enne residente nella provincia di Pistoia. L’attività investigativa ha permesso di appurare che la denunciante al fine di acquistare online un capo di abbigliamento posto in vendita dalla 42enne su un noto sito internet, versava a quest’ultima mediante ricarica su carta postepay la somma pattuita di euro 55, senza però ricevere la merce.

COMUNICATO STAMPA – foto generica

Correlati