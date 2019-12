Atina (FR) – Guida in stato di ebbrezza, denunciato 35enne

In Atina , i militari della Stazione di Picinisco hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, un 35enne di Gallinaro. Lo stesso, controllato alla guida di un’autovettura è risultato positivo all’alcoltest evidenziando un tasso alcolico superiore di quasi tre volte il limite previsto dalla vigente normativa. La patente di guida è stata ritirata mentre l’autovettura, espletate le formalità di rito è stata restituita al legittimo proprietario.

