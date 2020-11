Atina (FR) – Guida in stato di ebbrezza: 66enne nei guai

I Carabinieri della Stazione di Atina segnalavano alla Prefettura di Frosinone, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 66enne di Villa Latina che alla guida della propria autovettura veniva sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, con contestuale ritiro della patente di guida.

comunicato stampa – foto archivio

