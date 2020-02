Atina (FR) – Emessi due F.V.O.

In Atina, i militari della locale Stazione intercettavano e controllavano a bordo di un‘autovettura, segnalata mentre si aggirava in atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate, un 35enne e un 40enne, entrambi residenti ad Afragola (NA) e già censiti per reati contro il patrimonio. Il 35enne, inoltre, da ulteriori accertamenti risultava inottemperante al foglio di via per quel comune e pertanto veniva deferito in stato di libertà per “inosservanza al f.v.o.”, mentre il 40enne veniva proposto per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Atina per anni tre.

comunicato stampa-foto archivio