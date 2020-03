Atina (FR) – Coronavirus, in giro senza giustificato motivo: in tre denunciati

Nella mattinata odierna in Atina, i militari della Stazione di Picinisco nell’ambito di servizi preventivi tesi in particolar modo alle verifiche per il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 09 marzo u.s. volte a contenere il fenomeno del contagio da Covid-19, hanno deferito in stato di libertà per “inosservanza di provvedimenti dell’Autorità” un 36enne residente nel sorano, già censito per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Il predetto veniva controllato a bordo della sua autovettura mentre si aggirava per le vie di quel centro senza giustificato motivo ed in violazione delle disposizioni del citato Decreto Ministeriale. A carico dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge, veniva altresì avanzata la proposta per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Atina per anni tre.

Gli stessi militari, sempre in Atina, procedevano successivamente al controllo di un 28enne ed un 38enne, entrambi del luogo, che girovagavano per le vie di quel centro senza giustificato motivo in violazione delle disposizioni di cui noto Decreto Presidenziale in materia di contenimento del fenomeno del contagio del Covid-19. Pertanto venivano deferiti in stato di libertà per “inosservanza di un provvedimento dell’Autorità“.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

