Atina (FR) – Assembramento e senza mascherine, chiuso un noto locale

Nella mattinata odierna, in Atina, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a quelli della Stazione di Sant’Apollinare e della Sezione radiomobile della Compagnia di Cassino, a seguito anche di numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini del luogo, procedevano al controllo di un noto locale del centro cittadino di proprietà di un 38enne originario della capitale.Nel corso dell’attività, gli operanti accertavano che nella parte esterna dell’esercizio, circoscritta da una recinzione, era presente un elevato numero di avventori tutti sprovvisti di dispositivi di protezione individuale, i quali creavano una situazione di forte assembramento. Al gestore, quindi, veniva contestata la violazione delle relative norme previste dal DPCM del 14 luglio 2020 in materia di assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico, procedendo all’immediata chiusura del locale, con contestuale proposta di sospensione temporanea dell’attività alla competente Autorità amministrativa.

