Atina (FR) – Alla vista dei carabinieri tentanfo la fuga: bloccati e identificati. F.V.O. per un giovane di Sora e 5 di Casalvieri

Nella mattinata odierna, in Atina, personale del Comando Stazione Carabinieri di Picinisco, nell’ambito di predisposti servizi per il controllo del territorio, a richiesta della Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, interveniva presso in una Piazza di quel centro poiché era stata segnalata una presunta rissa.I militari operanti, giunti sul posto, notavano soltanto alcuni giovani che, alla loro vista, tentavano di allontanarsi velocemente dal luogo indicato ma venivano prontamente bloccati ed identificati. Nei confronti dei 6 giovani, uno residente a Sora e cinque a Casalvieri (di età compresa dai 20 ai 30 anni), ricorrendone i presupposti di legge e considerato che i predetti non erano in grado di giustificare la loro presenza nel luogo del controllo, venivano proposti per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Atina per un periodo di anni 3.

Correlati