Atina, Festa degli alberi 2023

Il giorno 21 novembre 2023, giornata mondiale degli alberi, presso il Plesso di Atina inferiore in accordo con la Dirigente Scolastica Prof. Angela Bianchi e il Sindaco di Atina Dr. Piero Volante, il Maresciallo dei Carabinieri Forestali Alessandro Mastroianni, il Lions Club Val Comino, nella persona del Presidente Domenico D’Antona e tutti i soci, che hanno fornito gli alberi per la festa a cui hanno partecipato i i docenti le docenti e i bambini e le bambine della scuola materna, delle elementari e delle medie, circa 200 alunni.

Il Lions Club Val Comino ha fornito 15 piante di ulivo, questa operazione è stata effettuate per aderire al service “TRE ALBERI PER SALVARE IL PIANETA” e “SALVIAMO LE API E LA BIO DIVERSITA’” a questo service fino ad ora hanno partecipato 700 Lions Club e hanno piantato 10.000 alberi.

La cerimonia è stata seguita dai bambini e bambine delle due scuole, dagli insegnanti, dalla Dirigente Scolastica, Dal Sindaco di Atina , Dagli Assessori di riferimento, dal Presidente del Lions Club Val Comino e i Soci Luigi Capezzone, Luigi Antignani.

La Festa è iniziata alle ore 10,30 con un minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchettin per la tragica fine, gli alunni hanno partecipato alle operazioni di messa a dimora degli alberi, alla fine della cerimonia la Dottoressa Bianchi a ringraziato il Sindaco e il Lions Club Val Comino, Il Sindaco Ha ringraziato la Dottoressa Bianchi per il lavoro svolto nel plesso di Atina Inferiore e la soddisfazione per le iniziative svolte a favore degli alunni e genitori, ha sottolineato la bella manifestazione riuscita ed è disponibile a future collaborazioni con il Lions Club Val Comino, infine è intervenuto il Presidente del Club Domenico D’Antona il quale ha parlato dell’ambiente e della salvaguardia delle api e della bio diversità, dichiarandosi disponibile per futura collaborazioni.

La giornata è stata bellissima e le parti hanno convenuto di ripetere l’evento anche negli anni futuri.

COMUNICATO STAMPA