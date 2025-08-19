Atina, disinfestazione programmata nella notte tra il 27 e il 28 agosto: le raccomandazioni del Comune

Il Comune di Atina ha annunciato attraverso i canali ufficiali che nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto 2025, a partire dalle ore 00:30, verrà effettuato un intervento di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

L’operazione, finalizzata alla tutela della salute pubblica e al miglioramento della vivibilità urbana, rientra nelle azioni periodiche promosse dall’amministrazione comunale per contrastare la presenza di insetti e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e animali.

Per permettere lo svolgimento del servizio in totale sicurezza, il Comune raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente alle seguenti precauzioni:

Evitare di sostare all’esterno durante l’intervento;

Chiudere porte e finestre delle abitazioni per tutta la durata dell’operazione;

Ritirare indumenti e alimenti lasciati all’aperto;

Proteggere animali domestici e mettere al riparo ciotole d’acqua per evitarne la contaminazione.

Un’attenzione particolare è rivolta anche agli apicoltori, che sono invitati a segnalare tempestivamente la presenza di alveari sul territorio, al fine di adottare misure di protezione per le api e ridurre ogni possibile impatto negativo.

L’intervento di disinfestazione rappresenta un’importante attività preventiva, specialmente nei mesi estivi, in cui la proliferazione di insetti può diventare un serio problema sanitario e ambientale.

Per ulteriori aggiornamenti, i cittadini possono consultare i canali social ufficiali del Comune o rivolgersi direttamente agli uffici comunali preposti.