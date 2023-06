Atina, Ciacciarelli incontra sindaci Valle di Comino: “In autunno al via lavori galleria”

L’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli ha incontrato, assieme al responsabile della struttura territoriale dell’Anas Lazio Marco Moladori, i sindaci della Valle di Comino. Oggetto dell’incontro i lavori di riqualificazione della galleria tra i comuni di Belmonte Castello e Atina.

«La finalità dell’incontro – ha dichiarato Ciacciarelli – è stata quella di verificare la progettualità relativa alla riqualificazione dell’infrastruttura. Su richiesta dei sindaci della Valle, infatti, ho convocato un tavolo tecnico in modo da avere chiarimenti in merito al cronoprogramma dei lavori che interesseranno la galleria dal prossimo autunno e soprattutto per avere delucidazioni su cosa si intenda adottare per garantire, durante l’intervento, una viabilità che non vada a congestionare il traffico della zona. Da parte di tutti ho notato una grande voglia di affrontare le problematiche del territorio e un plauso particolare va al Ministro Matteo Salvini che si sta attivando per rimettere in sesto le opere infrastrutturali del nostro paese dopo anni di stallo».

