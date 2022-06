Atina, bimba colpita da un trattore: l’appello dei genitori per trovare un alloggio a Roma

I genitori della bambina di cinque anni rimasta vittima di un incidente stradale ieri sera ad Atina ( zona Ponte Melfa) ed elitrasportata presso l’ospedale Gemelli della capitale dove si trova attualmente in terapia intensiva, devono soggiornare nelle vicinanze dell’ospedale, ma in questo periodo la citta’ eterna e’ popolata di turisti ed alti eventi non riescono ha trovare un posto per dormire a pagamento, per stare vicino alla bambina. I familiari della piccola fanno un appello a chi puo’ aiutarli nel trovare una sistemazione nelle vicinanze dell’ospedale per stare vicino alla loro bambina pagando il dovuto. Chiunque puo’ aiutare questa famiglia questi sono i recapiti telefonici, 3476337720 Valeria, 3893157288 Sandro

Correlati