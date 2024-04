Atina, bagno di folla e grande entusiasmo per Mario Abbruzzese

Anche ad Atina centinaia di sostenitori hanno accolto con calorosi applausi il candidato alle elezioni europee della Lega, Mario Abbruzzese. A fare gli onori di casa, presso il centro ippico della città, l’organizzatore dell’evento, Andrea Amata Capogruppo della Lega in consiglio provinciale, con lui Consigliere provinciale Luca Zaccari, il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Atina, Manuel Caira, la coordinatrice cittadina della Lega Francesca Amata, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. In sala oltre a tanti cittadini e sostenitori anche 13 sindaci della Valle Di Comino. Insomma un bagno di folla per Abbruzzese nell’ennesima tappa del tour “L’Europa dei Territori”.“Atina ci ha lasciato senza parole – ha detto Abbruzzese – L’evento di oggi è stata la prova vivente dell’incredibile supporto e fiducia che la nostra comunità ripone nella nostra missione.La vostra partecipazione così forte è un chiaro segnale che insieme crediamo fermamente nei nostri obiettivi e siamo pronti a impegnarci al massimo per realizzarli. Questo entusiasmo e questa determinazione sono il motore che ci spinge avanti. Per costruire un’Europa sempre più vicina ai territori. Ai sindaci, agli amministratori locali, ai cittadini. Ma anche alle imprese. Un Europa che sappia tutelare i nostri produttori e non lasci che il nostro settore agroalimentare sia affossato in nome della deriva ecologica o da prodotti di dubbia qualità introdotti nel nostro mercato nazionale. Basta con le carni sintetiche e le farine di insetto. I nostri agricoltori, i nostri prodotti devono essere tutelati, in pericolo non c’è solo il Made in Italy ma anche e soprattutto la nostra salute”.

COMUNICATO STAMPA