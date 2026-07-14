ATINA – ACEA ATO5, AVVIATA RIPARAZIONE CONDOTTA “ASTA AURUNCI” E POSIZIONATE AUTOBOTTI SUL TERRITORIO

Operazioni particolarmente complesse perché in un’area montana caratterizzata da elevate pendenze e difficilmente accessibile ai normali mezzi

Frosinone – Acea Ato5 informa che, a seguito di un’ulteriore rottura della condotta adduttrice “Asta Aurunci”, verificatasi nella notte nel territorio del Comune di Atina, sono state immediatamente avviate le attività di riparazione da parte delle squadre operative.

L’intervento attualmente in corso segue quello già eseguito nella notte di domenica sulla stessa infrastruttura, a breve distanza dal punto della nuova rottura. Le cause sono presumibilmente riconducibili a ulteriori assestamenti del terreno, analogamente a quanto riscontrato nel precedente episodio.

Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa dell’ubicazione della condotta, situata in un’area montana caratterizzata da elevate pendenze e difficilmente accessibile ai normali mezzi d’opera, nonché per la significativa profondità di posa della tubazione. Tali condizioni stanno richiedendo un impegno straordinario delle squadre tecniche e determinano tempi di intervento più lunghi rispetto alle ordinarie attività di ripristino.

Acea Ato5 ha attivato tutte le risorse disponibili per contenere i disagi alla popolazione, provvedendo a informare tempestivamente i Sindaci dei Comuni interessati e la cittadinanza. Contestualmente, in accordo con le Amministrazioni comunali, sono state predisposte e posizionate numerose autobotti in punti strategici del territorio per garantire il supporto alle utenze durante la fase di emergenza.

La Società assicura il massimo impegno operativo per completare le attività nel minor tempo possibile e ripristinare regolarmente il servizio.

Acea Ato5 si scusa per i disagi arrecati e rinnova il proprio impegno nel mettere in campo ogni azione necessaria per ridurne l’impatto sui cittadini e sul territorio.