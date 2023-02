Ater Sora, Marcelli (M5S): “Al via il progetto definitivo per il quartiere Pontrinio”

“Questa mattina ho partecipato alla riunione tenutasi nella sede ATER di Frosinone, tra l’ufficio tecnico RUP del Comune di Sora e i tecnici ATER, per l’approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione del quartiere Pontrinio di Sora”.

“Si tratta di un progetto di riqualificazione molto importante che è stato esposto nella conferenza stampa di gennaio scorso e che porterà notevoli benefici ad un’area della città di Sora che da oltre vent’anni attende di essere riqualificata”.

“Devo ringraziare le amministrazioni comunali che si sono succedute, il Sindaco De Donatis, con il quale abbiamo iniziato questo percorso, e il Sindaco Di Stefano con il quale siamo giunti all’approvazione del progetto definitivo. Grazie al nostro impegno abbiamo voluto dimostrare che la buona politica non ha colore, ma solo voglia di lavorare e di raggiungere i risultati”.

“I fondi destinati al quartiere Pontrinio, pari a circa mezzo milione di euro, erano ancora disponibili dopo venti anni, un lungo periodo in cui il progetto è rimasto chiuso in un cassetto perché nato con un vizio di forma e di fattibilità. Con impegno e perseveranza siamo riusciti a rimodulare questi fondi nel nuovo progetto di riqualificazione, al fine di realizzare un intervento di edilizia residenziale pubblica”.

“Adesso vigilerò affinché la gara sia espletata nel più breve tempo possibile e i lavori inizino subito per dare decoro al nostro quartiere, così come continuerò a vigilare sugli altri interventi da me richiesti per la nostra provincia nel corso di questi cinque anni di lavoro al Consiglio Regionale del Lazio”.

Così in un comunicato Loreto Marcelli, Capogruppo M5S alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA