Ater Lazio, dalla Regione 20 mln di euro per la gestione degli alloggi sociali

L’assessore Ciacciarelli: «Importanti risorse per garantire efficienza».

La Giunta regionale del Lazio ha destinato 20 milioni di euro a favore delle Ater regionali per compensare la gestione degli alloggi sociali. Le risorse comprendono anche i 10 milioni già stanziati dalla Giunta, al fine di assicurare una gestione ordinata del patrimonio delle Ater.

«Lo stanziamento di 20 milioni di euro a favore delle Ater del Lazio conferma la volontà della Giunta di garantire una corretta ed efficiente gestione del patrimonio abitativo esistente. Per l’equilibrio e la salvaguardia del bilancio delle Ater, infatti, la Regione Lazio ha introdotto una misura specifica di compensazione, attraverso la quale le aziende indicano costi e ricavi della gestione degli alloggi sociali. Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, assicuriamo quindi la capacità delle Ater del Lazio di provvedere a una gestione corretta e funzionale degli alloggi esistenti, superando una possibile situazione di squilibrio economico. Per questo importante provvedimento per il futuro delle Ater del Lazio, ringrazio il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e tutta la Giunta regionale», ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolai, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.