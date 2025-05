ATER LATINA, DALLA REGIONE LAZIO OLTRE UN MILIONE E 300MILA EURO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato lo stanziamento di oltre un milione e 300mila euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nei complessi Ater della provincia di Latina.

Le risorse stanziate dalla Regione Lazio consentiranno:

il rifacimento delle coperture negli immobili in via Calaneve, nel comune di Ventotene;

i lavori di adeguamento del sistema antincendio in via Nervi, nel comune di Latina;

la messa in sicurezza degli edifici nel comune di Cisterna, con il rifacimento degli intonaci ammalorati e il trattamento dei ferri.

Gli interventi sono stati ritenuti necessari nell’ambito della prevenzione di eventuali situazioni di rischio per i residenti dei complessi Ater di Latina.

«Questo provvedimento si inserisce nella programmazione degli interventi previsti per l’Ater di Latina, che sta dimostrando capacità amministrativa nel coordinare i cantieri aperti nel territorio provinciale, come la realizzazione di uno studentato in via Virgilio. Ringrazio il presidente Francesco Rocca e la Giunta regionale per l’impegno concreto dimostrato», ha dichiarato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.