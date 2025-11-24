Ater Frosinone: Primo tirocinante abilitato alla sostituzione del dominus dopo un anno dall’istituzione della pratica forense

IL COMMISSARIO IANNARILLI: “L’OBIETTIVO È POTENZIARE LE ATTIVITÀ DELL’ENTE ED ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO ”.

Esattamente un anno fa, su iniziativa del Commissario Straordinario, On. Antonello Iannarilli, veniva istituita la pratica presso l’Ente per i futuri aspiranti avvocati, grazie alla collaborazione con i Consigli degli Ordini di Roma, Frosinone e Cassino. L’accordo ha permesso agli iscritti all’albo dei praticanti di svolgere il periodo di praticantato presso l’Avvocatura dell’Azienda per un periodo non superiore ai dodici mesi, valido ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione, previa selezione pubblica per titoli. Un’iniziativa tesa a porre l’Ater di Frosinone al centro di progetti utili ai cittadini in una prospettiva multidimensionale. Lo scorso giovedì 20 novembre, la praticante vincitrice della selezione, dopo sei mesi di pratica professionale, svolta presso l’Ater, e avendo sostenuto il colloquio di verifica presso l’Ordine, ha ottenuto l’abilitazione a sostituire il proprio dominus in udienza per specifici ambiti di competenza: procedimenti dinanzi al giudice di pace, reati contravvenzionali e quelli che in passato rientravano nella competenza del pretore, come previsto ai sensi dell’art. 41, comma 12, della legge n. 247/12.

“L’istituzione della pratica forense presso l’Ater di Frosinone – afferma il Commissario straordinario – è la riprova che impegno assiduo, dialogo e sinergia sono elementi forieri di eccellenti risultati e di progresso. Ritengo, infatti, che essere capaci di offrire la possibilità a tanti giovani volenterosi, di svolgere il periodo di praticantato presso un ente di rilievo quale l’Ater di Frosinone, sia un traguardo di rilievo che mi fregio di aver raggiunto con la mia amministrazione. Si tratta di coniugare l’esigenza di molti giovani, alla ricerca di una sede idonea dove svolgere il periodo di praticantato, con la necessità dell’Ater di Frosinone di avere a disposizione menti dinamiche e volenterose che mettano a disposizione le proprie competenze e la propria passione coadiuvando l’area Avvocatura. Il nostro obiettivo è quello di proseguire su questo fruttuoso percorso e coinvolgere in progetti simili anche altri Ordini professionali cos’è da potenziare le attività interne e proporre l’Azienda come un vero laboratorio funzionale ai giovani, che sia punto di riferimento per il territorio e per i cittadini”.