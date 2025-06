ATER FROSINONE, ONLINE IL NUOVO PORTALE WEB DELL’AZIENDA

Il sito web dell’Ater della Provincia di Frosinone cambia volto e si trasforma in una piattaforma intuitiva, accessibile e funzionale per tutti i cittadini ed in generale per tutti coloro che vogliono entrare in contatto con l’Ente.

Il portale è disponibile su tutti i dispositivi e permette di conoscere approfonditamente le aree, le attività e tutte le novità che l’Ater di Frosinone ha da offrire.

“Siamo molto soddisfatti di aver aggiornato e ammodernato il nostro portale – afferma il Commissario straordinario Iannarilli – un servizio imprescindibile che l’Azienda ha il dovere di fornire, come Pubblica Amministrazione, affinché siano rispettati i criteri di trasparenza, accessibilità, efficienza, efficacia, imparzialità, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione richiesti dal Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La finalità principale resta sempre quella di offrire ai cittadini la possibilità di entrare in contatto con l’Ente attraverso più canali possibili, facilitando l’accesso alle informazioni e alle attività svolte quotidianamente. Il nuovo sito è intuitivo, responsivo e consultabile in maniera semplice da ogni dispositivo mobile e fisso. Al suo interno, ad esempio, è presente una sezione dedicata alla modulistica utile per gli assegnatari aggiornata e conforme alle normative vigenti, inoltre è possibile effettuare una panoramica approfondita delle aree, degli uffici e dei servizi messi a disposizione dall’Ente. Da oggi, quindi, si potrà rimanere aggiornati in tempo reale sugli interventi, le novità e le notizie legate all’Ater della Provincia di Frosinone. Si tratta di un passo in avanti per un’Azienda che, prima di questo cambio di rotta, era dotata di un portale vetusto, poco intuitivo e certamente non funzionale. Procediamo spediti verso l’ammodernamento e l’efficientamento della nostra struttura in un’ottica che vede il cittadino al centro di ogni politica messa in atto da questa amministrazione, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tutti e, soprattutto, per il nostro territorio”.