Ater Frosinone, incontro tra il Commissario Straordinario, Iannarilli e le sigle sindacali

IANNARILLI: “SINERGIA E IMPEGNO PER RESTITUIRE DIGNITÀ ALL’ENTE IN VIRTÙ DEL RUOLO SOCIALE CHE SVOLGE SUL TERRITORIO”

Nella giornata di giovedì 16 novembre, si è svolto nella sede Ater di Frosinone, un incontro tra il Commissario Straordinario, On. Antonello Iannarilli, e i rappresentanti delle principali sigle sindacali. Un colloquio doveroso, visto il cambio alla guida dell’Ente, per illustrare lo stato dell’arte e fare il punto su quelle che sono le questioni e le criticità da affrontare con urgenza. Un appuntamento voluto dal Commissario e molto apprezzato dai rappresentanti delle sigle presenti.

All’apertura del tavolo di confronto, l’On. Iannarilli ha ribadito la gravità del momento che sta attraversando l’Azienda, chiarendo la netta e decisa volontà di agire per fronteggiare le difficoltà attuali che toccano da vicino gli stessi dipendenti. Una panoramica che ha insistito sulla disastrosa condizione economica in cui versano le casse dell’Ente, ragion per cui, senza un’iniziativa tempestiva ed efficace, è a rischio anche il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Grande rilevanza è stata data al tema allarmante delle occupazioni abusive e alle soluzioni da mettere in campo per combattere il fenomeno. C’è stato anche il tempo per trattare questioni riguardanti le dinamiche interne e i potenziali accorgimenti adottabili per rendere più efficiente e valida l’attività degli uffici.

Le stesse sigle sindacali hanno accolto favorevolmente questa disamina della situazione, giudicata onesta e chiara, e la richiesta di collaborazione rivolta loro nel comporre le questioni pendenti e nel gestire le dinamiche interne. I rappresentanti presenti hanno concordato sull’immediatezza dell’emergenza e sull’esigenza di risolvere le criticità più gravose nel minor tempo possibile, considerando che l’Ater è un Ente prossimo al cittadino, la cui precisa finalità è di risolvere un problema gravoso quale quello dell’emergenza abitativa.

Non si tratta comunque del primo incontro fra il neo Commissario e il personale Ater. Nelle scorse settimane si è tenuta un’altra riunione dove lo stesso Iannarilli ha chiarito in maniera netta alcuni punti cruciali della nuova azione amministrativa: investire ogni energia e concentrare l’impegno di ciascuno nell’imprimere una decisa sferzata alla situazione di declino attuale. L’obiettivo è chiaro: restituire dignità all’Ente in virtù del ruolo sociale che svolge sul territorio. Questo è possibile solo attraverso una scrupolosa attività di recupero delle somme dei crediti che Ater vanta, un compito certamente complesso e laborioso, quello a cui sono chiamati i dipendenti, ma inderogabile e vitale per le sorti dell’Ente, se si vuole rispondere prontamente alle istanze dell’utenza e alle urgenze che riguardano gli immobili.

“Un momento di confronto importante – afferma l’On. Iannarilli – utile e necessario affinché si instaurino immediatamente un dialogo trasparente e costruttivo ed una collaborazione sinergica utile all’Ente e di conseguenza all’utenza. Non si possono cambiare le condizioni attuali senza un instancabile impegno e una totale dedizione da parte degli stessi dipendenti. Il momento è delicatissimo ed è indispensabile una comunione di intenti tra le parti se vogliamo risollevare le sorti dell’Ater di Frosinone, che ad oggi versa in condizioni a dir poco critiche. È vitale – prosegue il Commissario straordinario – che gli ingranaggi funzionino tutti con meticoloso rigore e, soprattutto, si rimetta in sesto il bilancio avviando una modalità di lavoro efficace ed efficiente nel rispetto della trasparenza a cui l’Ater è tenuta a rispondere come Ente pubblico al quale va restituita la dignità che merita”.

COMUNICATO STAMPA