Ater Frosinone, il Commissario Iannarilli incontra il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, ing. Mauro Annarelli

Nella mattinata del 28 novembre, il Commissario Straordinario, On. Antonello Iannarilli, ha ricevuto la visita del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Frosinone, ing. Mauro Annarelli, accompagnato dal Consigliere Vittorio Stazi. L’incontro è stata l’occasione per discutere in maniera produttiva di temi cari al territorio e delle possibilità di cooperazione e sinergia tra l’Ente di Piazzale Europa e l’Ordine. Un’opportunità per uno scambio fruttuoso al fine di ribadire quanto sia indispensabile il dialogo nell’ottica di una crescita utile delle istituzioni e della collettività.

“Ringraziamo il Commissario Straordinario Iannarilli a nome di tutto l’Ordine degli Ingegneri di Frosinone e ci auguriamo– ha commentato il Presidente Annarelli – che quello di oggi sia l’inizio di un proficuo percorso di collaborazione reciproca”.

“Quella di oggi non è solo una piacevole visita – ha affermato l’On Iannarilli – ma un confronto efficace: non si può prescindere dal contributo di nessuno quando si tratta di essere al servizio dei cittadini. La mia storia di Amministratore mi ha insegnato che solo attraverso l’ascolto e la piena sinergia tra gli attori in gioco è possibile immaginare di avere ampio margine di miglioramento. L’Ater di Frosinone – ha proseguito il Commissario Straordinario – è, e lo sarà sempre, aperta al dialogo con gli altri Enti e Istituzioni del territorio per adempiere ai suoi doveri e fornire il miglior servizio possibile alla collettività”.

COMUNICATO STAMPA