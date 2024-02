Ater Frosinone, consegnate le chiavu di due alloggi nel comune di Arce

IL COMMISSARIO IANNARILLI: “È SEMPRE UNA GRANDE SODDISFAZIONE POTER ASSEGNARE UN’ABITAZIONE A CHI NE HA DIRITTO”.

Nella mattinata di giovedì 15 febbraio, presso la sede del Comune di Arce, il Commissario Straordinario, Antonello Iannarilli, insieme al Sindaco, Luigi Germani, e ad alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, hanno consegnato le chiavi di due alloggi Ater ad altrettante famiglie.

“È sempre una grande soddisfazione – afferma Iannarilli – poter assegnare un’abitazione a famiglie che attendono in graduatoria e vedere finalmente realizzato il desiderio di avere la casa che spetta loro. L’impegno dell’Ater di Frosinone è sempre vivo e costante verso la comunità di questa provincia, che merita di avere risposte concrete riguardo il problema dell’emergenza abitativa. È nostro dovere – prosegue il Commissario straordinario – assicurare un alloggio a chi ne ha diritto, scongiurare l’abusivismo e ripristinare la legalità sul nostro territorio. Ringrazio, infine, il sindaco di Arce, Luigi Germani, e l’Amministrazione comunale per la collaborazione e la disponibilità che dimostrano in ogni occasione”.

COMUNICATO STAMPA