ATER FROSINONE, APPROVATO L’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO ALLA MISURA PNRR M7 17 REPOWER

L’ATER della Provincia di Frosinone ha approvato l’avviso per la manifestazione di interesse volto a individuare le ESCo, dotate della certificazione UNI CEI 11352, con cui realizzare la misura PNRR M7 – 17 Repower, Regolamento (UE) 2023/435 del 27.02.2023 ed eventualmente ad utilizzare misure di incentivazione ad esse cumulabili. L’Avviso è disponibile sulla piattaforma “Tuttogare” dell’ATER di Frosinone, accessibile dal link sul sito dell’Ente – ater.frosinone.it.

Tale misura è volta a finanziare l’efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica, definita dal decreto del 9 aprile 2025, emanato dal Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Pubblicato lo scorso 22 maggio, il decreto stabilisce le modalità per l’accesso ai finanziamenti e la rendicontazione delle spese per interventi di efficientamento energetico negli immobili di ERP, con l’obiettivo di migliorare del 30% l’efficienza energetica. I contributi saranno erogati dal GSE e da banche convenzionate con Cassa Depositi e Prestiti tramite ESCo – Energy Service Companies. Queste ultime, infatti, sono le uniche beneficiarie del sostegno finanziario, che si concretizza in una sovvenzione (65% degli interventi) e, su richiesta, in un prestito agevolato (fino al 35%) erogato da banche convenzionate con Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, a supporto degli interessati, è stato istituito un tavolo tecnico, promosso dal GSE e dalla Presidenza del Consiglio per fornire chiarimenti e assistenza agli stakeholder coinvolti, tra cui proprio le ESCo.

Le parole del Commissario straordinario, On. Antonello Iannarilli: “La pubblicazione di questo avviso è un’ulteriore riprova del lavoro quotidiano che gli uffici dell’Ente svolgono ogni giorno. La misura del PNRR in questione è un’occasione preziosa da non lasciarsi sfuggire utile per riqualificare il nostro patrimonio immobiliare, notoriamente vetusto e, al contempo, per gli attori coinvolti di investire in un progetto ambizioso e dalle prospettive interessanti. Proseguiamo con il nostro impegno affinché all’Ater di Frosinone si restituisca la dignità che merita come Ente di riferimento per il tessuto socio-economico del nostro territorio”.