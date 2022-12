Ater Frosinone, a Pico consegnati quattro nuovi alloggi a famiglie aventi diritto

01Sono stati assegnati, nella mattinata odierna, quattro nuovi alloggi Ater a famiglie aventi diritto a Pico, in località via Civita Farnese. Si tratta di appartamenti moderni, completamente rinnovati grazie alla produttiva sinergia tra Ater e Regione Lazio e messi a disposizione in tempi celeri a cittadini regolarmente inseriti nelle graduatorie.

La tempestività degli interventi e della consegna è il tratto distintivo del nuovo corso del Cda Ater della Provincia di Frosinone, presieduto dal Presidente Andrea Iannarilli e che annovera Barbara Caparrelli nel ruolo di vicepresidente e Leonida Zaccari nel consiglio di amministrazione. Posto che stilare le graduatorie è competenza dei comuni, l’Ater ha provveduto a stipulare un accordo con Prefettura e Questura affinché si agisca con la massima celerità all’assegnazione così da non arrecare danno all’azienda e, soprattutto, per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive consegnando gli appartamenti a chi ha reali necessità e le carte in regola per ottenerlo.

“La consegna degli alloggi – ha spiegato Barbara Caparrelli, membro del Cda è presente stamane all’iniziativa – rappresenta senza dubbio un momento di grande soddisfazione perché è il culmine un lavoro prezioso e perché si danno risposte fattive a cittadini e famiglie. Voglio ringraziare il Presidente Andrea Iannarilli, tutto il Cda, il personale impiegato e la Regione Lazio per il prezioso supporto. Stiamo accelerando il lavoro da portare avanti, grazie anche alla collaborazione della prefettura e della questura straordinarie nella disponibilità, per dare risposte di legalità ai territori e per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Il nuovo corso Ater nella nostra provincia si sta distinguendo per efficienza ed efficacia: è un percorso che continueremo a portare avanti per vivere sempre più giornate come quella di oggi. Sempre a Pico, peraltro, abbiamo ottenuto uno specifico finanziamento per ammodernare ed efficientare altri alloggi siti in via Santa Maria. Assistere all’emozione di intere famiglie che vedono realizzato il sogno di ottenere un appartamento sicuro e accogliente è motivo di grandissima soddisfazione. Al portachiavi abbiamo inserito, simbolicamente, un piccolo alberello: credo che per queste famiglie – conclude – quello in arrivo sia davvero un buon Natale”.

COMUNICATO STAMPA