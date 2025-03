ATER DI FROSINONE, IANNARILLI RISPONDE AL SINDACATO FESICA CONFSAL

“È increscioso – dichiara Iannarilli – leggere falsità in una nota sindacale a firma Fesica Confsal, che tra l’altro è nota a pochi. Ciò che stupisce maggiormente è che la sigla in questione non riporti affatto quale sia lo stato reale dei fatti. Andiamo con ordine: i famigerati concorsi tanto demonizzati sono stati indetti esclusivamente per figure già previste nella dotazione organica aziendale. Tra l’altro è indispensabile sottolineare che si tratta di figure imprescindibili per l’Azienda e senza le quali è impensabile poter portare avanti l’attività ordinaria – dirigente area gestione ed area tecnica – figuriamoci la straordinaria. E se consideriamo lo status disastroso in cui versava l’Ater di Frosinone al mio arrivo, è ben comprensibile perché questa sia stata commissariata. Preme sottolineare che, la precedente governance ha ben pensato di licenziare due dirigenti – a tal proposito sono state attivate tutte le procedure a tutela dell’Azienda nelle sedi giuridiche opportune. Nel corso dei mesi del 2024, un terzo dirigente si è dimesso e non sarebbe stato possibile, quindi, procedere alla ricerca di un sostituto senza l’indizione di un concorso pubblico. Per quanto concerne le figure dei funzionari, questi risultano necessari alla luce del pensionamento di alcune unità di personale. Già soltanto con queste premesse è evidente che quanto dichiarato dalla sigla sindacale sia una sequela di fandonie. A ciò si aggiunga che i bandi di concorso, indetti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, non hanno mai precluso la partecipazione dei dipendenti interni, che infatti hanno inoltrato domanda, salvo poi non presentarsi in sede di esame. Risulta curioso che Fesica Confsal si indigni per dei concorsi di selezione – che rientrano nella politica di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali – ma non spenda nemmeno una parola sui numerosi interventi attivati per il risanamento di un ente che era sull’orlo del baratro al mio arrivo e che ha navigato in pessime acque per decenni. Parliamo di procedure quali la riscossione mediante ruolo per i milioni di crediti vantati dall’Ater nei confronti dei morosi, questi ultimi, tra l’altro, avrebbero dovuto essere segnalati e perseguiti da quegli stessi uffici che oggi si lamentano di nuove direttive da seguire e di lavoro ordinario da adempiere. Oppure delle operazioni di sgombero e recupero degli alloggi occupati abusivamente, una pratica usuale che infligge gravi danni all’ente e ai cittadini. Probabilmente dopo anni di silenzio era giunta per il sindacato Fesica, l’ora di far sentire la propria voce o forse non è gradito il nuovo corso impartito all’ente: si vedano ad esempio le cause di lavoro – innumerevoli – che i dipendenti, da quando mi sono insediato, hanno iniziato a perdere nei tribunali. Lascia interdetti anche come mai non ci si sia mai posti il problema della cattiva gestione, di progressioni interne decretate attraverso determina, di licenziamenti ingiusti, di sperperi e di disorganizzazione, ma ci si dolga di procedure trasparenti, a norma e riconosciute per attuare politiche concrete. Un dubbio sorge spontaneo: il cambio di marcia evidenzia forse le mancanze e le lacune degli uffici e dei dipendenti perpetrate negli anni passati? Forse ferisce che non valga più la formula “Ma che importa, tanto paga Pantalone”.

