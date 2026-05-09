ATER, DALLA REGIONE 44.2 MLN DI EURO PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Più di 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27- obiettivo di policy “Housing”, la delibera con la quale vengono assegnati 44.200.000 euro.

Con questo provvedimento si mira a sopperire alla mancanza di alloggi a prezzi accessibili, superando, nello stesso tempo, situazioni di degrado sociale e marginalità urbana, assicurando, inoltre, un’equa ripartizione per tutte le Ater del Lazio, alla luce dello stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate ed in proporzione al numero di alloggi esistenti.

Alle diverse ATER sono stati ripartiti 28.5 milioni, come di seguito:

ATER

IMPORTO

ATER PROVINCIA DI ROMA

€ 8.825.000,00

ATER LATINA

€ 6.686.062,38

ATER RIETI

€ 2.460.000,00

ATER COMPRENSORIO CIVITAVECCHIA

€ 467.982,00

ATER FROSINONE

€ 10.060.955,62

Totale

€ 28.500.000,00

Inoltre, l’importo di 15.700.000 euro è stato destinato all’ATER Roma per interventi urgenti nel Comprensorio Tor Sapienza, che presenta situazioni di particolare criticità per la sicurezza dei cittadini, già cofinanziato con risorse regionali per 7.000.000 di euro

Pertanto, sono complessivamente destinate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli immobili residenziali pubblici di proprietà delle ATER risorse pari ad 44.200.000 euro come di seguito riportato;

ATER PROVINCIA DI ROMA

TIVOLI – TERME CONTRATTO DI QUARTIERE BORGONUOVO

realizzazione 12 nuovi alloggi e locali, manutenzione straordinaria edifici esistenti

1.000.000,00

MONTEROTONDO VIA A. MORO, 20-24/VIA MARTIRI VIA FANI, 11

intervento di efficientamento energetico. integrazione risorse per la conclusione dell’intervento PINQUA

450.000,00

LADISPOLI PIANO DI ZONA FASCIA AURELIA

completamento di intervento di nuova costruzione di n. 7 alloggi

950.000,00

POMEZIA VIA SINGEN

interventi di abbattimento barriere architettoniche e nuovi impianti

1.550.000,00

ARDEA VIA DEI FENICOTTERI DA CIV 1 A 17 E DA CIV 8 A 16

riqualificazione e efficientamento energetico

4.875.000,00

TOTALE

8.825.000,00

ATER PROVINCIA DI LATINA

Cisterna lotto 7 sc. B via Poli 4

interventi di efficientamento energetico, ABA

1.288.197,17

Fondi lotto 17 sc. A via Lazio 14

interventi di efficientamento energetico, ABA

770.059,65

Formia Lotto 2C sc. B via Condotto 25

interventi di efficientamento energetico, ABA

733.162,70

Norma lotto 3 sc. A-B via dei Colli 16-18

interventi di efficientamento energetico, ABA

917.886,66

Sezze lotto 2 sc. A-B via Bari 51

interventi di efficientamento energetico, ABA

877.846,40

Latina lotto 2C scA-B-C via Terenzio

interventi di efficientamento energetico

2.098.909,80

TOTALE

6.686.062,38

ATER PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI RIETI VIA SFORZA 2-2A

intervento di efficientamento energetico

1.310.000,00

COMUNE DI GRECCIO (n. 3 edifici) VIA LIMITI SUD, N. 14A-14B-14C

intervento di efficientamento energetico

1.150.000,00

TOTALE

2.460.000,00

ATER COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Riqualificazione di alloggi sfitti

467.982,00

ATER PROVINCIA DI FROSINONE

CEPRANO, VIA PADRE D. PASSIONISTA

interventi di riqualificazione energetica di n. 72 alloggi

3.572.720,32

PONTECORVO, VIALE DANTE 2, 4

interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico n. 76 alloggi

4.487.040,66

ALLOGGI FASE 1 COMUNI DIVERSI

interventi di riqualificazione di n. 36 alloggi sfitti

1.660.923,15

ALLOGGI FASE 2 COMUNI DIVERSI

interventi di riqualificazione di alloggi sfitti

340.235,30

TOTALE

10.060.919,43

ATER ROMA

COMUNE DI ROMA

Riqualificazione Comprensorio Tor Sapienza

15.700.000,00

Complessivamente tutti gli interventi programmati coinvolgono centinaia di alloggi e tutti gli interventi saranno in grado di essere avviati entro l’anno in corso e conclusi nei termini previsti dal Programma di finanziamento, essendo tutti dotati del PFTE ovvero della progettazione esecutiva