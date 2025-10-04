ATER, CIACCIARELLI: «APPROVATO PROTOCOLLO DI INTESA PER PROGETTO PILOTA FORESTERIE FORZE DELL’ORDINE»

La Giunta regionale del Lazio ha provveduto ad approvare il Protocollo di intesa Regione – Ministero dell’interno per l’attuazione del Progetto Pilota Foresterie per le forze dell’ordine negli alloggi di Ater Roma.

In particolare, il protocollo prevede il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante la messa a disposizione delle Forze di Polizia di strutture da destinare ad alloggi di servizio.

Tale intervento di recupero sarà garantito mediante l’impegno del ministero di provvedere al finanziamento dell’operazione per 10 alloggi, da individuare secondo modalità da stabilite d’intesa con la Prefettura di Roma.

«Con l’approvazione di tale importante protocollo di intesa poniamo un punto di partenza per l’attuazione di un nuovo modello di prevenzione e contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive, assicurando allo stesso tempo la realizzazione di un intervento di promozione della legalità nei quartieri Ater attraverso la presenza degli appartenenti alle forze dell’ordine – ha spiegato l’assessore Pasquale Ciacciarelli – L’idea è appunto quella di garantire l’accrescimento della percezione di sicurezza e quindi di vicinanza delle istituzioni in quartieri periferici storicamente contraddistinti da notevoli complessità, realizzando così un operazione di riscatto e di rinascita sociale e culturale. Grazie al presente protocollo infatti, con il quale si provvederà al recupero di 10 alloggi da destinare a foresteria per le forze dell’ordine, si conferma la volontà del governo regionale del Lazio di avviare innovative azioni di collaborazione istituzionale al fine di garantire il rafforzamento della legalità sul territorio regionale. Ringrazio il presidente Rocca e l’intera giunta per aver voluto condividere questo importante percorso».