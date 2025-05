ATC Fr2 Vittorio Venditti: “Sempre vicino agli utenti”

L’atc Fr2 mira sempre più a soddisfare tutte le esigenze che attanagliano i diversi utenti, partendo dalla criticità cinghiali problematica molto sentita dagli agricoltori, alla criticità corvidi e colombo di città per cui ne risentono soprattutto le bufalaie. Con un perfetto lavoro di sinergia tra lo staff dell’Atc e le amministrazioni comunali coinvolte da tali problemi si é riusciti ad organizzare ben quattro corsi di formazione con un quinto in programmazione e tre interventi in PRIU. Inoltre l’ambito territoriale ha ottenuto parere favorevole da Ispra per il piano di controllo corvidi e colombo di città (piccioni), al momento trasmessi all’ ADA di competenza per gli atti conseguenziali, questo a dimostrazione che la gestione commissariale mira nel far collaborare in maniera sempre più frequente L’ATC con i diversi uffici regionali di competenza e tutti i comparti che formano insieme la cultura rurale, cercando di dare risposte nel tempo più celere possibile.

Si ringraziano inoltre l’assessore regionale Giancarlo Righini , il quale riserva un’attenzione e un’importanza primario al mondo della ruralità e dell’agricoltura soprattutto e il consigliere regionale Daniele Maura, sempre pronto a lavorare per risolvere qualsiasi problematica in merito.

Il commissario straordinario dell’ ATC Fr2 Vittorio Venditti