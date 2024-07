ATC Fr2, Venditti: “Interventi a favore della collettività”

L’ATC FR2 sta mettendo in campo diverse azioni per il contenimento della specie cinghiale, dall’ incentivare il prelievo selettivo….. alle battute in controllo….. per le quali ringrazio i selecontrollori che volontariamente svolgono un servizio di pubblica utilità, aiutando sindaci , popolazione e agricoltori , contrastando anche il proliferare della PSA e dimostrando che i cacciatori molto spesso hanno un ruolo magari nascosto, ma incisivo.

Come commissario straordinario preme anche ringraziare le associazioni venatorie riconosciute e le associazioni agricole per il loro supporto alla gestione commissariale , facendo sì che l’ente riesca ad ascoltare e cercare di arginare per quanto possibile le varie problematiche; inoltre non posso non ringraziare il consigliere regionale Daniele Maura che con la sua assidua presenza sul territorio, permette un rapporto diretto con la Regione Lazio e la commissione agricoltura.

Comunicato stampa a firma del Commissario Straordinario ATC Fr2 Vittorio Venditti