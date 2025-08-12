ASTRAL, RIGHINI: «GRAZIE ALL’AMMINISTRATORE UNICO PER IL LAVORO SVOLTO IN QUESTI ANNI»

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’amministratore Unico di Astral Spa, Antonio Mallamo, per il lavoro svolto in questi anni, con dedizione, competenza e spirito di servizio. Il mandato che si conclude oggi ha rappresentato un periodo di intenso impegno per la modernizzazione della rete viaria regionale, per la sicurezza stradale e per lo sviluppo infrastrutturale della nostra Regione. L’esperienza dell’amministratore unico uscente sarà certamente un punto di riferimento per chi assumerà la guida della società nei prossimi giorni. Una nuova fase che dovrà essere improntata alla continuità amministrativa ma anche all’innovazione, in linea con gli obiettivi del piano regionale per le infrastrutture, la sostenibilità e la digitalizzazione dei servizi. Un caloroso augurio di buon lavoro va, infine, al nuovo collegio sindacale e, in particolare, al suo presidente Gianluca Lega che, in questa fase di transizione, assumerà i poteri di amministrazione di Astral».È quanto dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

