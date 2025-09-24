ASTRAL, RIGHINI: «BUON LAVORO AL NEO AMMINISTRATORE UNICO, PINO SIMEONE»

«Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo amministratore unico di Astral, Pino Simeone, certo che saprà affrontare con competenza e determinazione le sfide che lo attendono. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il sistema della mobilità e delle infrastrutture del Lazio. Astral, infatti, è una realtà strategica per lo sviluppo del nostro territorio e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il lavoro sinergico tra Regione, assessorati e società partecipate sarà fondamentale per garantire efficienza, innovazione e sicurezza, in linea con gli obiettivi della nostra amministrazione. Come assessorato al Bilancio siamo pronti a collaborare in maniera costruttiva per sostenere i progetti e gli investimenti che la nuova Governance intenderà mettere in campo».Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini

