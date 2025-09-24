ASTRAL: ASSESSORE GHERA, BUON LAVORO AL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO PINO SIMEONE

«Con lui proseguiremo il lavoro fin qui svolto in materia di mobilità e trasporti». «La nomina di Pino Simeone alla guida di Astral rappresenta una garanzia di serietà. Siamo certi che proseguiremo il lavoro fin qui svolto in materia di mobilità e trasporti. In questi due anni abbiamo realizzato e avviato molti progetti per il miglioramento dei servizi sul nostro territorio e proseguiremo a lavorare nello spirito di piena collaborazione sempre per il bene dei cittadini», dichiara l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Correlati