Assunzione di due nuovi medici presso l’Ospedale di Frosinone: Gianluca Quadrini: “un traguardo significativo per la sanità locale”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime grande soddisfazione per la recente assunzione di due nuovi medici infettivologi presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, che saranno impiegati a tempo indeterminato nell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive. “L’assunzione di questi due professionisti rappresenta un traguardo importante per il nostro territorio – afferma il Presidente – e conferma la grande oculatezza e attenzione che il Commissario Straordinario della ASL di Frosinone, la Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, sta riservando alla nostra provincia. Questo passo dimostra l’impegno concreto nel rispondere alle esigenze della nostra comunità e alle criticità del sistema sanitario locale, in particolare la carenza di personale medico.” Il Presidente evidenzia che l’inserimento di questi due medici infettivologi è parte integrante di un piano più ampio di rafforzamento delle risorse umane negli ospedali del territorio, in linea con quanto promesso dalla Regione Lazio. “Grazie a questa iniziativa, che dà seguito agli impegni presi dalla Regione Lazio per l’implementazione del personale sanitario, possiamo garantire ai cittadini i servizi essenziali di cui hanno bisogno, soprattutto in un reparto cruciale come quello delle Malattie Infettive”. Proseguendo nelle sue dichiarazioni, il Presidente ha voluto esprimere gratitudine al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e al Direttore Generale della Regione, Dott. Andrea Urbani: “Desidero ringraziare il Presidente Rocca e il Direttore Generale Urbani per aver mantenuto le promesse fatte sul fronte della sanità regionale. La sanità del Lazio sta finalmente cambiando e si sta dirigendo con sempre maggiore determinazione verso il cittadino, rispondendo alle necessità della nostra comunità e promuovendo una maggiore efficienza dei servizi ospedalieri.”La presenza di questi nuovi medici rappresenta un ulteriore segnale di come la sanità nella provincia di Frosinone stia evolvendo, con l’obiettivo di fornire ai cittadini un’assistenza sanitaria più capillare, competente e orientata alle esigenze del territorio.

comunicato stampa