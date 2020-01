Assume uno stimolante per tori e ha un’erezione di 3 giorni: operato d’urgenza

Un farmaco per tori utilizzato come stimolante sessuale. A causa di questo comportamento a dir poco azzardato e improprio, un uomo è finito in ospedale a Reynosa, in Messico, lamentando un’erezione ininterrotta di tre giorni. Il paziente è stato operato d’urgenza perché rischiava danni permanenti all’organo genitale. Un farmaco utilizzato dagli agricoltori per stimolare i tori – L’intervento è stato effettuato presso lo Specialist Hospital 270, al confine con gli Stati Uniti, dove l’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è arrivato con fortissimi dolori. E’ stato proprio lui a confessare ai medici l’assunzione di un farmaco che gli agricoltori della zona utilizzano per stimolare i tori per l’inseminazione. 900 km per comprare lo stimolante – L’uomo, per di più, ha fatto ben 900 chilometri per andare a Veracruz a procurarsi il suddetto farmaco, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto “aiutarlo” nella relazione con una giovane donna ma che, in realtà, gli ha causato dolori inimmaginabili. E un’operazione d’urgenza. Insomma oltre al danno la beffa o, visto che si parla di tori, cornuto e mazziato.

fonte e foto tgcom24