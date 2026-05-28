ASSOLUTAMENTE PETICCA. M.C. Mancini podio anche per Amaricci, Alpassi e Peticca senior

Si è corso sabato e domenica u.s. a Deruta (PG) il terzo e quarto round del CIVS (Campionato Italiano Velocità Salita). Un centinaio i partecipanti, il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, presente con ben sette piloti: Amaricci Pier Lorenzo (Super open 800); Alpassi Claudio (Epoca TT 250); Paolucci Claudio (Supermotard); Enzo Peticca (TT Open); Fabio Brando (Super Open 600); Gabriele Peticca (Super Open 1000) e Claudio Di Prima (Super Open 1000). Nella classe Super Open 1000, Gabriele Peticca ha vinto la gara del sabato e si è ripetuto anche la domenica, aggiungendo però alla vittoria, anche il miglior tempo assoluto. Ora il giovane Gabriele guida la classifica del campionato nella sua classe. A Deruta sono saliti sul podio anche Carlo Alpassi capace di imporsi in una manche, Peticca senior con due belle vittorie, infine primo podio della carriera anche per Amaricci nella Super Open 800. A fine giornata, abbiamo raggiunto telefonicamente, mentre faceva ritorno a casa Gabriele Peticca, il veloce pilota del M.C. Franco Mancini, ha così commentato la sua doppietta: “Sono contento per le vittorie di classe di sabato e domenica, ma sono ultra felice per aver fatto segnare il miglior tempo assoluto, peccato che l’asfalto non fosse al top nella seconda manche, altrimenti probabilmente avrei fatto meglio:” Chiusa per il momento la parentesi CIVS, per Gabriele è ora il momento di iniziare a concentrarsi sul prossimo impegno in Austria per il Campionato Europeo.