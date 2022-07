Associazione Nazionale Archeologi, Claudio Parisi Presicce è il nuovo Sovrintendete Capitolino

L’ANA Associazione Nazionale Archeologi rivolge all’archeologo Claudio Parisi Presicce, studioso di comprovata esperienza, già Dirigente e Direttore dei Musei Capitolini, i migliori auguri di buon lavoro nel suo nuovo, prestigioso incarico come nuovo Sovrintendente Capitolino.“Nel ringraziare la Sovrintendente Capitolina uscente per il suo ottimo operato svolto nel periodo molto complesso della pandemia, esprimo, a nome dell’Associazione Nazionale Archeologi, i più sentiti auguri di buon lavoro a Claudio Parisi Presicce, per il suo nuovo incarico, che è una riconferma per il lavoro svolto in questi anni” dichiara Aglaia Piergentili Margani, Presidente Regionale di ANA Lazio, che prosegue: “Esprimo un auspicio affinché la Sovrintendenza Capitolina mostri una concreta attenzione al dialogo con i professionisti e le associazioni di categoria nel segno di una proficua collaborazione e di un confronto sempre attivo. Roma nel 2025 si troverà ad affrontare la grande sfida del Giubileo, auspichiamo che esso diventi un’occasione per ponderati e mirati investimenti strutturali di ampio respiro, che facciano fronte alle carenze di personale specializzato e siano in grado di definire ed attuare piani della conoscenza, della manutenzione e cura del patrimonio culturale capitolino. Auspichiamo inoltre che possano trovare spazio le proposte che con grande spirito di collaborazione, come ANA, da anni siamo impegnati a portare avanti, per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ciascuno per le proprie competenze”.

Comunicato stampa – foto archivio